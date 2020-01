Governantes e sobreviventes do Holocausto assinalam os 75 anos da libertação de Auschwitz

Há 75 anos, os soldados soviéticos libertaram o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, revelando um dos períodos mais negros da História contemporânea.

Governantes e sobreviventes do Holocausto assinalaram o dia esta segunda-feira no sul da Polónia. Sobreviventes do campo de concentração depositaram coroas de flores em homenagem aos que morreram.