Guerra na Síria obriga milhares de pessoas a fugir de Idlib

A guerra na Síria continua a obrigar milhares de pessoas a fugir de Idlib, uma província dominada por milícias ligadas à Al-Qaeda e a movimentos rebeldes.

Khalil Ashawi

As ruas da região estão preenchidas por veículos que transportam famílias e os seus pertences.

Milhares de pessoas deixam as habitações para trás em busca de melhores condições de vida, e dirigem-se para a fronteira turca.



Mahmoud Hassano

Os bombardeamentos na província estão na origem da fuga. Muitos dos ataques são da responsabilidade da Rússia, que apoia no terreno as forças do regime de Bashar al-Assad.