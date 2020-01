A história da foto da tartaruga em perigo que conquistou prémio internacional

Shane Gross.com

"As pessoas ficam mesmo perturbadas"

É a reação do público à foto que este ano conquistou o juri do Concurso de Forografia subaquática 2019 que todos os anos distingue 16 categorias, desde o tipo de imagem ou angulo, até à arte subaquática e a conservação da natureza.

A categoria que o autor, o fotógrafo canadiano Shane Gross, sempre quis ser distinguido, desde que trocou o jornalismo e o Canadá pelas Bahamas e pelos oceanos.

Sobre esta foto em particular reconhece que a tirou graças à namorada, que saiu da água em desespero:

"Eu já tinha terminado o meu mergulho, já estava no barco, quando a minha namorada/ companheira Anita surgiu visivelmente em stress. Eu pensei vou levar a câmara comigo."

É o exemplo de como uma imagem pode mesmo valer mais que mil palavras. Shane percebeu logo ali que tinha de fazer algo, ainda que não soubesse muito bem o quê:

"Tirei algumas fotos, retirei a malha da tartaruga e tentei enterrá-la na areia, para tentar ser respeitador. Não sabia muito bem o que fazer"

Mais “do que só fotos bonitas” Shane Gross quer que a foto que venceu o 1.º prémio seja um pouco de partida.

Fotógrafo quer que foto seja mais do que um prémio

A imagem foi tirada na Ilha de Eleuthera, nas Bahamas, de onde Shane Gross tem testemunhado a poluição e os muitos perigos que os oceanos e a vida animal enfrentam atualmente.

“Temos encontrado muitos polvos de África presos aqui em armadilhas de plástico ou até garrafas em chinês e pensamos: «OK, como é que vieram aqui parar da China para a nossa costa?”

Do outro lado do oceano, noutro continente, que prova que o mundo é um só, está todo ligado e é preciso tirar conclusões.

“O oceano é frágil e resiliente. Se nós lhe dermos um pouco de espaço a vida floresce” afirmou Shane Gross após ter recebido este prémio.

Uma mensagem de esperança que Shane Gross quer que acompanhe a foto de desespero desta tartaruga em apuros e a reação de revolta que tem surtido no público, seja um grito de alerta para os efeitos da pesca, da poluição e do rasto de destruição que os Humanos deixam no planeta. Antes que seja tarde demais.