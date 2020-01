Turquia diz que plano de Trump para a paz no Médio Oriente é "absolutamente inaceitável"

Oded Balilty

"Plano que visa legitimar a ocupação israelita"

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, qualificou hoje de "absolutamente inaceitável" o plano de paz norte-americano para o Médio Oriente divulgado na véspera por Donald Trump que apresenta nomeadamente Jerusalém como a "capital indivisível de Israel".

"Jerusalém é sagrada para os muçulmanos. O plano visando dar Jerusalém a Israel é absolutamente inaceitável", declarou Erdogan, citado pela agência estatal Anadolu.

"É um plano que visa legitimar a ocupação israelita", adiantou.

Divulgado na terça-feira por Trump ao lado do primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, o plano prevê a anexação de partes da Cisjordânia ocupada e suscitou a aprovação de numerosos israelitas e a cólera dos palestinianos.

Entre os numerosos pontos sensíveis do plano está a anexação por Israel dos colonatos que criou na Cisjordânia ocupada desde 1967, em particular no vale do Jordão, que deve tornar-se a fronteira oriental de Israel.

"O plano visa impor aos palestinianos um novo facto consumado (..) Mesmo que alguns países árabes lhes virem as costas, nós continuaremos a insistir junto das instituições internacionais para defender o direito dos palestinianos e de Jerusalém", considerou Erdogan.

Defensor da causa palestiniana, Erdogan critica regularmente a política israelita, bem como a da administração Trump em relação aos territórios palestinianos.

Ancara criticou assim fortemente a transferência da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém em 2018.