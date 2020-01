Bombardeamento russo no norte da Síria mata dez civis

Rodi Said

Dez civis morreram esta quinta-feira em Idleb, noroeste da Síria, na sequência de bombardeamentos dos aviões de combate da Rússia, aliado do regime de Damasco e que atingiram uma clínica, indica o Observatório Sírio para os Direitos do Homem.

As vítimas, entre as quais cinco mulheres, encontravam-se durante a noite em Ariha, localidade da província de Idleb onde as forças governamentais mantêm uma ofensiva contra grupos extremistas.

O último balanço de vítimas divulgado pelo observatório faz aumentar para 21 o número total de mortos dos bombardeamentos russos nas últimas 24 horas.

De acordo com os repórteres da agência France Presse um médico conseguiu sair com vida dos escombros da clínica Chami destruída pelas bombas russas.

Três edifícios vizinhos ficaram igualmente destruídos durante o raid encontrando-se neste momento um grupo de pessoas a tentar resgatar eventuais feridos que se encontrem debaixo dos escombros.

Na quarta-feira, as forças governamentais tomaram a cidade de Maaret al-Noomane e progridem hoje em direção à povoação de Saraqeb situada junto à autoestrada M5 que liga Alepo a Damasco.