Rússia nega ataques aéreos noturnos na região síria de Idlib

A Rússia negou esta quinta-feira ter realizado ataques aéreos na Síria contra uma clínica e uma padaria na região de Idlib, bastião rebelde do noroeste, rejeitando as acusações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"A aviação russa não realizou nenhuma missão de combate nesta região da Síria", indicou o Ministério da Defesa russo em comunicado, denunciando uma "provocação mediática" depois do OSDH avançar que dez civis morreram na sequência de ataques aéreos da Rússia, aliada do regime sírio, perto de uma padaria e de uma clínica.

Segundo o OSDH, pelo menos cinco mulheres estão entre as vítimas desses ataques em Ariha, uma localidade na província de Idlib (noroeste), onde as forças governamentais realizam uma ofensiva contra o último bastião rebelde na Síria.

O último balanço divulgado pelo OSDH elevou para 21 o número de civis mortos nos bombardeamentos aéreos russos na região de Idlib nas últimas 24 horas.

O ataque ocorreu no momento em que as forças do regime do Presidente sírio, Bashar al-Assad, avançam no terreno no sul de Idlib, onde reconquistaram na quarta-feira a cidade estratégica de Maaret al-Noomane.

O conflito na Síria, desencadeado em março de 2011 com a repressão de manifestações pró-democracia por Damasco, provocou mais de 380.000 mortos - incluindo mais de 115.000 civis - e milhões de deslocados e refugiados.