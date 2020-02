Pete Buttigieg vence primárias do Partido Democrático no Iowa

O ex-autarca Pete Buttigieg venceu, com uma ínfima margem sobre o senador Bernie Sanders, a votação de segunda-feira no Estado do Iowa para escolher o candidato democrata à Casa Branca, segundo os resultados finais.

O Partido Democrata ainda não proclamou um vencedor.

Os resultados totais foram revelados horas depois de o presidente do Comité Nacional do Partido Democrata, Tom Perez, pedir na quinta-feira a revisão dos resultados, após a recontagem que, segundo o jornal New York Times, fica marcada por "dezenas de erros".

A contagem dos votos prolongou-se durante os últimos três dias, devido a a problemas técnicos identificados na aplicação que deveria ajudar na contagem das intenções de apoio dos eleitores.

Buttigieg, 38 anos, obteve 26,2% dos votos, enquanto o senador Bernie Sanders, 78 anos, alcançou 26,1%.

Pete Buttigieg, antigo autarca de Soth Bend, Indiana, obteve 564 delegados estaduais contra os 562 de Sanders.

Na terceira posição ficou a senadora Elizabeth Warren com 387 delegados (18%) seguida do ex-vice-presidente Joe Biden que não conseguiu mais do que 341 delegados (15,8%) e da senadora Amy Klobuchar com 264 (12,3%).

Com estes resultados, o Partido Democrata no Iowa deverá agora repartir os 41 delegados que em julho vão participar na Convenção Nacional Democrata, no Wisconsin, para eleger o candidato que vai concorrer contra Donald Trump do Partido Republicano, nas presidenciais de novembro.

O Partido Democrata do Iowa deu por finalizado o caótico processo de recontagem dos votos.

Há três dias, tanto Buttiegieg como Sanders declararam-se vencedores das primárias no Iowa.

Na próxima terça-feira, realizam-se as primárias do Partido Democrático em New Hampshire.