Resultados das primárias do Partido Democrata no Iowa divulgados com três dias de atraso.

Com 3 dias de atraso foram finalmente revelados os resultados da primeira votaçao do partido democrata para a escolha do candidato às presidenciais dos EUA. Pete Buttigieg venceu as eleições do Iowa mas houve quem quisesse alterar o sentido de voto depois de ter descoberto a orientaçao sexual do ex autarca de 38 anos.