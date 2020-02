Pelo menos 20 civis mortos em ataques na Síria

Pelo menos 20 civis foram mortos este domingo no noroeste da Síria, onde as forças do regime, apoiadas pelas forças aéreas russas, estão prestes a controlar uma autoestrada estratégica na região de Idlib, de acordo com uma ONG.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), pelo menos 14 civis foram mortos em ataques russos, incluindo nove na vila de Kar Nouran, localizada no sudoeste da província de Aleppo, perto do último setor da autoestrada M5 que o regime pretende recuperar.

Cinco outros civis foram mortos em ataques aéreos do regime, incluindo quatro em barris de explosivos lançados na localidade de Atareb, a oeste de Aleppo. Outro civil foi morto durante um incêndio de artilharia na cidade de Jisr al-Choughour, no sul da província de Idlib, acrescentou o OSDH.

Este é o resultado de uma "intensificação no início da noite dos ataques aéreos" russos e sírios, concentrados principalmente no último setor da autoestrada M5, ainda nas mãos dos 'jihadistas' e rebeldes, disse à AFP, o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Trata-se de um trecho de dois quilómetros localizado no oeste da província de Aleppo que liga o sul do país à grande cidade de Aleppo, no norte, passando por Damasco, duas cidades nas mãos do regime.

"As forças do regime avançaram novamente no terreno no domingo, assumindo o controlo de várias aldeias" localizadas perto da autoestrada, garantiu Abdel Rahmane.

O exército, por sua vez, afirmou, em comunicado, que reconquistou nos últimos dias "dezenas de aldeias e localidades" no sul de Idlib e no oeste de Aleppo, correspondentes a um total de "600 km2".

Desde dezembro o regime de Bashar al-Assad, apoiado pela aviação russa, lançou uma nova ofensiva na região de Idlib, com o objetivo de reconquistar esse importante eixo rodoviário.

Pouco mais da metade da província de Idlib e os setores adjacentes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia ainda são dominados pelos 'jihadistas' de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, antigo ramo sírio de Al- Qaeda).A região também abriga outros grupos 'jihadistas' e grupos rebeldes enfraquecidos.