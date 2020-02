Detida brasileira com 8 tijolos de cocaína que embarcava para Lisboa

A polícia brasileira informou hoje que deteve uma passageira que tentava embarcar para Lisboa no aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, com oito tijolos compactados de cocaína.

A mulher, não identificada pelas autoridades, é brasileira e foi presa no sábado após a sua bagagem ter sido inspecionada com o auxílio do aparelho de raio-X.

Os agentes da polícia identificaram material orgânico suspeito na mala da passageira, que foi localizada no portão de embarque e detida após os peritos identificarem a substância compactada, na forma de oito tijolos, como cocaína.

Também foram detidas no fim de semana duas brasileiras que regressavam ao país da Europa, com drogas sintéticas na mala.

Uma das mulheres presas desembarcou de um voo procedente de Frankfurt, na Alemanha, com 10 quilos de metanfetamina, enquanto aoutra mulher proveniente de Paris, França, foram apreendidos mais de 17 quilos da mesma droga.

Todas as detidas serão encaminhadas para prisões no estado de São Paulo, onde ficarão à disposição da justiça.

Num breve balanço sobre operações no aeroporto de Guarulhos, o mais movimentado do Brasil, as autoridades informaram que apenas em janeiro o volume de drogas apreendido totalizou mais de 280 quilos, superando em mais de 480% o total aprendido no mesmo período de 2019, resultando na prisão de 29 pessoas.