Guerra aberta nas Primárias Democratas nos EUA

O ex-autarca Pete Buttigieg venceu a votação de segunda-feira passada no estado norte-americano do Iowa, para escolher o candidato democrata à Casa Branca, de acordo com os resultados divulgados agora pelo partido.

A contagem dos votos prolongou-se durante vários dias, devido a problemas técnicos identificados na aplicação que deveria ajudar na contagem das intenções de apoio dos eleitores.

Estes delegados devem nomear em julho, durante a Convenção Democrática, o candidato democrata para as eleições presidenciais de novembro.Na terça-feira, realizam-se as primárias do Partido Democrático em New Hampshire.