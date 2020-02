Forças de Damasco tomam autoestrada estratégica no noroeste da Síria

As forças do regime de Bachar al-Assad, apoiadas por combatentes aliados, fizeram recuar os extremistas islâmicos do último troço de uma autoestrada estratégica no nordeste da Síria.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos do Homem, a autoestrada tem uma importância estratégica para o avanço das tropas de Damasco, na região.

Trata-se de um troço da M5 que liga o sul do país à cidade de Alepo, no norte, onde se concentram há várias semanas os combates contra os extremistas islâmicos no noroeste do país.