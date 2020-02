Homem morre a tentar provar que a Terra é plana

Mike Hughes, conhecido por defender teorias terraplanistas, morreu no sábado depois do lançamento de um foguetão, feito pelo próprio, ter sido mal sucedido. O aparelho acabou por cair no deserto da Califórnia.

Segundo o site Space.com, Hughes fez o lançamento para um programa de TV chamado Homemade Astronauts (astronautas caseiros, em tradução livre), da emissora Science Channel, e pretendia alcançar uma altitude de 1,5 mil metros.

Um vídeo publicado no Twitter mostra o foguetão a ser lançado e a cair pouco depois, perto da cidade californiana de Barstow. É possível ainda ver um paraquedas a soltar-se segundos após a descolagem, aparentemente, cedo demais.

As imagens podem chocar.

De acordo com a BBC, o departamento da polícia de San Bernardino foi alertado para a ocorrência às 14 horas de sábado, tendo confirmado apenas que um homem tinha morrido na sequência de uma queda de um foguetão no deserto. Porém, o agente de Mike Hughes confirmou a morte à imprensa.

O piloto norte-americano de 64 anos já tinha tentado lançar-se para o espaço em 2018. Já na altura o lançamento tinha corrido mal: acabou por aterrar de forma violanta no deserto de Mojave, na Califórnia, sem conseguir cumprir o objetivo.

Mike Hughes acreditava que a Terra é plana e defendia que os astronautas da NASA John Glenn e Neil Amstrong eram atores a desempenhar um papel em frente a um computador.