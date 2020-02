130 turistas de hotel em isolamento vão regressar a casa

Dos cerca de mil turistas que estavam no Adeje Place vão poder voltar aos países de origem. Não apresentavam sintomas para o Covid-19 e tiveram ordem para regressar a casa.

O porta-voz do Governo das Canárias adianta que o executivo está em negociações com os consulados dos turistas que ainda permanecem no hotel, para que sejam repatriados.

Na terça-feira, o Governo das Canárias ativou o protocolo de isolamento num hotel em Tenerife, depois de um italiano ter dado positivo nos testes para o coronavírus.

Veja também: