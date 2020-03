Um resfriado vai impedir que o Papa Francisco participe no tradicional retiro espiritual de seis dias com o Governo do Vaticano. O retiro começa este domingo em Ariccia, no sul de Roma.

A informação foi dada pelo próprio Papa pela janela do Palácio Apostólico, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.



Veja também: