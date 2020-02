Papa envia mensagem de solidariedade a todos o que possam ser afetados pelo Covid-19

Em Itália subiu para 374 o número de casos confirmados de infeção pelo coronavírus. Há 12 mortos. As autoridades de Roma reforçaram as medidas de prevenção, em todo o país, para tentarem travar a propagação da pneumonia viral. O Papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade a todos o que, de alguma forma, possam ser afetados pela propagação do Covid-19.

