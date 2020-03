Manifestantes invadem o palco durante discurso de Joe Biden

O discurso do candidato presidencial Joe Biden, após a vitória da Super Terça-Feira democrata, na terça-feira à noite, foi interrompido manifestantes.

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América estava a dar o discurso da vitória, em Los Angeles, quando foi interrompido por duas manifestantes, que invadiram o palco e assustaram Joe Biden e a mulher, Jill. As manifestantes eram ativistas dos direitos dos animais.

O momento pode ser visto no vídeo.

O candidato à nomeação democrata para as eleições presidenciais norte-americanas venceu as primárias no estado do Texas, na chamada "super terça-feira", noticiou esta quarta-feira a agência EFE.

Biden ganhou assim pelo menos nove estados, enquanto o segundo candidato democrata com melhor resultado foi o senador do Vermont Bernie Sanders, que conquistou quatro estados, incluindo a Califórnia.

