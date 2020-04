Coreia do Sul, China e Japão não confirmam que Kim Jong-un tenha sido operado

Para já, não há qualquer confirmação e tanto a Coreia do Sul, quanto a China e o Japão, dizem não terem qualquer sinal de atividade fora do comum em PyongYang, ou informações que possam corroborar o que diz a CNN.

A cadeia de televisão dos Estados Unidos garante que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un terá sido operado ao coração e poderá estar em estado grave.

Segundo a CNN, será a irmã do Presidente norte-coreano, que o próprio nomeou há poucos dias para o comité central do partido dos trabalhadores, quem estará a governar o norte da península coreana.



A CNN lembra que Kim Jong-un foi visto em público, pela última vez, no dia 11 deste mês, e que faltou à mais importante cerimónia anual do país, na quarta-feira passada, a comemoração do dia em que nasceu o fundador do regime e seu avô, Kim Il Sung.