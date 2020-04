Líder da Coreia do Norte em estado grave depois de cirurgia ao coração

O líder da Coreia do Norte terá sido operado ao coração por ter problemas de obesidade e por fumar demasiado. A notícia está a ser avançada pela CNN e revela que Kim Jong-un está em estado grave.

Kim Jong-un não é visto em público desde a semana passada e, na sua ausência, estará a irmã a liderar o regime.

Fontes oficiais sul-coreanas dizem não ter informações sobre os rumores acerca do estado de saúde de Kim Jong-un, que não é visto em público desde a semana passada.

As especulações sobre o líder norte-coreano são frequentes sempre que não comparece a eventos oficiais como as do passado 15 de abril, dia em que foi celebrado Kim Il sung, fundador do Estado e avô do atual líder.

A última aparição pública de Kim Jong-un ocorreu no passado dia 11 de abril, data em que o regime celebrou os trabalhadores da Coreia do Norte.