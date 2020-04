Governo da Coreia do Sul desvaloriza rumores sobre estado de saúde do líder norte-coreano

O governo da Coreia do Sul disse esta terça-feira que não detetou atividades extraordinárias por parte da Coreia do Norte depois de rumores sobre uma alegada intervenção cirúrgica ao coração a que terá sido submetido o líder Kim Jong un.

Fontes oficiais sul coreanas dizem não ter informações sobre os rumores acerca do estado de saúde de Kim Jong un que não é visto em público desde a semana passada.

As especulações sobre o líder norte-coreano são frequentes sempre que não comparece a eventos oficiais como as do passado 15 de abril, dia em que foi celebrado Kim Il sung, fundador do Estado e avô do atual líder.

A última aparição pública de Kim Jong un ocorreu no passado dia 11 de abril, data em que o regime celebrou os trabalhadores da Coreia do Norte.

"Não temos informações que confirmem o rumor sobre o estado de saúde de Kim Jong un que têm sido difundidas por alguma imprensa. Também não detetamos atividades fora do normal na Coreia do Norte", disse um porta-voz governamental.

Uma notícia da estação de televisão norte-americana CNN dava conta de supostos problemas de saúde que que alegadamente afetaram o líder norte-coreano que terá sido submetido a uma intervenção cirúrgica, não especificada.