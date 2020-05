Maior flor do mundo floresceu, mas desta vez sem público

Um exemplar da maior flor do mundo, a amorphophallus titanum, floresceu no passado dia 13 de maio no Jardim Botânico de Meise, na Bélgica, naquele que é considerado um evento excecional.

A planta só permanece aberta durante 72 horas, uma vez a cada três anos.

O evento costuma atrair milhares de espetadores, que se reúnem para testemunhar a sua abertura. Porém, este ano, devido às restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19, o florescimento só foi visto em live stream nos canais do Jardim Botânico nas redes sociais.

Esta espécie é conhecida como “flor-cadáver” porque liberta um odor parecido a carne putrefacta, um aroma que serve para atrair insetos polinizadores como as moscas que procuram cadáveres para depositar os seus ovos.

É nativa das florestas tropicais da ilha de Sumatra (Indonésia), pode atingir três metros de altura e as folhas podem ter até seis metros de comprimento. Exemplares desta espécie podem ser vistos em vários jardins botânicos no mundo, como por exemplo, na Suíça, na Alemanha, na Indonésia, nos Estados Unidos e na Holanda.