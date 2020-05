O vídeo que compromete Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal brasileiro decretou esta sexta-feira a divulgação de um vídeo que já é conhecido. As imagens são de 22 de abril, de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto.

No vídeo, ouve-se o Presidente brasileiro a ofender governadores de vários estados opositores e a garantir que vai interferir em todos os ministérios.

Por outro lado, Bolsonaro também diz que não vai ficar quieto enquanto a Justiça se mobiliza para prejudicar a família porque a Polícia Federal não lhe dá informações sobre a investigação aos filhos.