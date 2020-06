Autoridades do Minnesota alvo de ciberataques externos

As autoridades do Minnesota foram atingidas por ciberataques externos, mas não avançaram detalhes. A ter de lidar com os protestos em larga escala, o governador do Estado admite que grupos coordenados de fora estão a tentar lançar o caos.

Esta segunda-feira, um pesado de mercadorias perigosas avançou sobre a multidão que se afastou a tempo de não ser esmagada pela viatura de várias toneladas na ponte em Minneapolis. O camionista foi detido, mas ainda não há explicações sobre o que se passou.

Ninguém sofreu ferimentos graves, mas o incidente acabou por desviar atenções do protesto contra a violência exercida pela polícia de Minneapolis e que levou à morte de Goerge Gloyd, um afro-americano de 46 anos.