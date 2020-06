O programa Simplex português vai ser exportado para o Paraguai, segundo prevê um acordo de cooperação técnica entre os governos dos dois países, sendo esta a primeira vez que o Simplex vai chegar a um país desta região.

O acordo foi assinado na quarta-feira, numa cerimónia digital, e conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), indica uma nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"O desenvolvimento do projeto com o Paraguai inclui missões de diagnóstico e assessoria de engenharia de processos organizacionais, estando a prestação a cargo da AMA- Agência para a Modernização Administrativa e do JurisAPP - o Centro de Competências Jurídicas do Estado, integrado na Presidência do Conselho de Ministros que implementa o "Programa Custa Quanto"', lê-se na mesma nota.

O projeto envolve ainda consultoras, a quem caberá o desenho e aplicação de soluções técnicas e informáticas, assim como a capacitação de recursos humanos.

A medida concretiza um dos objetivos do Governo português no sentido de criar iniciativas "a partir de oportunidades oferecidas pela banca multilateral de desenvolvimento", indo ao encontro de uma das prioridades estratégica do BID de consolidação de uma agenda digital na região da América Latina e Caraíbas.

A sessão virtual em que o acordo foi celebrado contou com presença das secretárias de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (na sua qualidade de governadora suplente de Portugal junto do BID) e da Inovação e da Modernização, Teresa Ribeiro e Fátima Fonseca, respetivamente, bem como de Pedro Mancuello e Isaac Godoy, respetivamente vice-ministros do Comércio e Serviços e de PME do Paraguai, e da diretora do BID na capital paraguaia, Maria Florencia Attademo-Hirt.