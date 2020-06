Tubarão de três metros mata surfista na Austrália

Um surfista australiano de 60 anos morreu depois de ser atacado por um tubarão branco, com cerca de três metros, na manhã de domingo, na praia de Salt Beach, na região Norte do estado australiano de Nova Gales do Sul.

De acordo com as autoridades policias, que foram contactadas pelas 10:00, surfistas que estavam no local prestaram "assistência" ainda no mar, e realizaram os procedimentos de "primeiros socorros".

Devido aos "graves ferimentos" na parte de trás da perna esquerda, o surfista acabou por morrer no local, acrescentou a entidade de salvamento de surfistas da região.

PRAIAS ENCERRADAS POR PRECAUÇÃO

Como medida de segurança, a polícia informou ainda que as praias entre as cidades de Cabarita e Kingscliff - onde ocorreu o ataque - serão encerradas durante 24 horas, e garantiu que está a ser feita uma monitorização do percurso do tubarão.