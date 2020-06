Homem baleado durante um protesto no Novo México, nos Estados Unidos

Um protesto, na segunda-feira, em Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos acabou aos tiros, quando manifestantes tentavam derrubar uma estátua de bronze de um conquistador espanhol frente ao museu da cidade.

Nas imagens de vídeo amador consegue-se ver a multidão que se juntava no local, numa altura em que já se registavam confrontos entre manifestantes e um grupo de homens armados que tentava proteger a estátua de Juan de Onate, explorador espanhol, em frente ao Museu de Albuquerque.

Instantes depois ouvem-se tiros e a multidão a dispersar. A polícia acabou por lançar gás lacrimogénio e pelo menos um homem foi atingido a tiro nos incidentes.

Horas antes, no norte do estado dezenas de manifestantes celebravam uma petição pública que levou à retirada de uma outra estátua do conquistador espanhol que tem gerado polémica no país.