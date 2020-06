EUA consideram improvável reunião entre Trump e Kim Jong-un antes das eleições

Os Estados Unidos da América indicaram esta segunda-feira ser improvável uma reunião, ou até mesmo o contacto virtual, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, antes das eleições presidenciais de novembro nos EUA.

Enquanto expressava irritação pela falta de vontade real por parte de Pyongyang em discutir uma desnuclearização da Coreia do Norte, o principal negociador norte-americano, Stephen Biegun, garantiu que a porta permanece "aberta para a diplomacia".

"Nós acreditamos que ainda há tempo para os EUA e a Coreia do Norte fazerem um progresso real na direção que acreditamos que os dois países desejam seguir", afirmou Stephen Biegun durante uma conferência virtual do círculo de reflexão do Fundo German Marshall dos EUA.

O responsável descartou um possível quarto encontro Trump-Kim antes das eleições presidenciais de 03 de novembro nos EUA.

"Com as restrições impostas pela covid-19 em todo o mundo, é difícil imaginar que seja possível organizar uma cimeira internacional de forma presencial", respondeu Stephen Biegun, que também é o número dois da diplomacia norte-americana.

Donald Trump foi o primeiro Presidente em exercício dos Estados Unidos a encontrar-se com um membro da dinastia Kim, que governa a Coreia do Norte desde a fundação do país.

Porém, desde a primeira cimeira em Singapura, em junho de 2018, as negociações de desnuclearização do país asiático não permitiram nenhum progresso, apesar de mais duas reuniões entre os dois chefes de Estado.