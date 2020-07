Primeira execução federal em 17 anos marcada para esta segunda-feira nos EUA

É a primeira execução ordenada pelo Governo Federal dos Estados Unidos em 17 anos.

Daniel Lewis Lee foi condenado à morte por matar três membros da mesma família, em 1996. Durante 24 anos travou uma longa batalha judicial, que acabou por perder. É agora autorizada a injeção letal ao condenado.

A família das vítimas, que tem vindo a pedir clemência, volta a contestar o momento da execução, em plena pandemia e admite vir a recorrer para o Supremo para reverter a sentença que está marcada para a tarde desta segunda-feira, no estado do Indiana.

"Esta sentença nada mais faz do que causar ainda mais dor e mágoa à nossa família, porque sempre que marcaram uma data telefonam-nos. (...) Há três meses que não ando de carro com a minha família. E agora esperam que eu entre numa prisão, onde já me foi dito que não há distancimamento social...", disse Monica Veillette, tia e prima das vítimas.