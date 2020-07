Resgatados 36 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha

Trinta e seis migrantes que tentavam chegar às costas britânicas a bordo de três embarcações foram esta quarta-feira resgatados no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra, divulgaram as autoridades francesas.

O resgate dos migrantes, que se encontravam em dificuldades a bordo de três embarcações precárias, aconteceu ao largo de Calais, no norte de França.

Na terça-feira à noite, uma embarcação com migrantes a bordo contactou "diretamente" as equipas de salvamento e de resgate para pedir ajuda, relataram as autoridades marítimas do Canal da Mancha e do Mar do Norte, num comunicado.

Algumas horas mais tarde, já de madrugada, os 19 migrantes que viajavam na embarcação, cujo motor avariou, foram resgatados.

Mais tarde, ainda de madrugada, outros nove migrantes foram socorridos e, meia hora depois, outro grupo composto por oito migrantes, cuja embarcação também ficou sem motor, seria igualmente resgatado.

Desde sábado, pelo menos 125 migrantes foram resgatados

E foram resgatados do lado francês quando tentavam atravessar o canal e alcançar o território britânico.

No passado domingo, França e Reino Unido assinaram um acordo para criar uma "célula franco-britânica" de serviços de informações para a área das migrações, que pretende, principalmente, lutar contra as redes organizadas de tráfico de migrantes, também conhecidas como redes de passadores.

O acordo foi assinado pelos ministros do Interior francês e britânico, Gérald Darmanin e Priti Patel, respetivamente, em Calais.

"Pela primeira vez, seis agentes policiais britânicos e seis franceses (...) irão trabalhar em conjunto na luta contra os passadores", declarou, no domingo, Gérald Darmanin.

"É muito importante que os nossos amigos britânicos percebam que se os migrantes vêm até Calais não é pela beleza da cidade, mas sim para atravessar o Canal", reforçou o ministro francês.

Na passada sexta-feira, as autoridades públicas francesas e a polícia expulsaram mais de 500 migrantes de uma área industrial de Calais, que foram posteriormente transportados para centros de acolhimento ou para unidades de detenção administrativa.