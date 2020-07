"Quem tem um bebé recebe um milhão de dólares". O primeiro comício de Kanye West

O artista norte-americano Kanye West, realizou este domingo o primeiro comício da sua campanha às eleições presidenciais dos EUA, no estado da Carolina do Sul.

Num evento que teve intervenções do público, o discurso do músico, que surgiu com um colete à prova de bala vestido, ficou marcado pelo tema do aborto, onde esclareceu que "deve ser legal" consoante determinadas "condições", tais como um possível apoio financeiro de "um milhão de dólares" para quem "tem um bebé".

Kanye West entrou na corrida à Casa Branca no início do mês, o que o impede de se candidatar a todos os estados.

