Donald Trump vai proibir TikTok nos EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai proibir a rede social chinesa TikTok no país, por razões de segurança nacional.

"Quanto à TikTok, vamos proibi-la nos Estados Unidos", disse Trump aos jornalistas, a bordo do avião presidencial, com destino a Washington a partir de Tampa, Florida."Eu tenho essa autoridade. Posso fazê-lo com uma ordem executiva", sublinhou o Presidente, indicando que tal deverá acontecer hoje.

No início deste mês, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, já sugerira que o Governo estava a pensar em restringir o acesso à TikTok em solo norte-americano, dada a possibilidade de Pequim estar a usar a rede social como um meio de monitorização e distribuição de propaganda.

A TikTok é uma rede social desenvolvida pela ByteDance, com sede em Pequim, na qual vídeos curtos são partilhados, com grande sucesso entre o público adolescente, mas, ao mesmo tempo, levanta grandes dúvidas quanto à segurança dos dados de utilizadores e vínculos com o Partido Comunista Chinês.

Para além da guerra comercial entre os dois países, a tensão entre os EUA e a China aumentou nos últimos meses, alimentada pela pandemia do novo coronavírus, levando mesmo ao fecho de embaixadas.