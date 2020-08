"Impacto na cidade de Beirute vai ser absolutamente devastador"

Várias explosões, uma das quais de grandes dimensões, abalaram esta terça-feira a capital do Líbano, Beirute. Pelo menos 78 pessoas morreram e cerca de 4.000 ficaram feridas, segundo o último balanço.

As autoridades libanesas atribuiem a origem da explosão a um armazém com 2.750 toneladas de nitrato de amónio em Beirute. Daniel Pinéu, comentador da SIC, relembrou que o maior ataque terrorista doméstico nos Estados Unidos que destruiu grande parte de um edifício federal e que matou muitas pessoas foi levado a cabo com três toneladas de nitrato de amónio.

Numa análise à atual situação do Líbano na Edição da Noite da SIC Notícias, falou ainda sobre a situação politico-social do país, que pode estar perto de um colapso económico, alavancado pelos níveis de corrupção, pela queda do valor da moeda e pela dívida externa.

