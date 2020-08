Bill Clinton critica caos da administração Trump

O antigo Presidente norte-americano, Bill Clinton, lamentou na terça-feira que a administração de Donald Trump seja caracterizada "pelo caos" e pela incapacidade de assumir "a responsabilidade" inerente ao cargo, durante a Convenção Nacional Democrata.

Sem surpresa, a maioria dos delegados democratas escolheu na madrugada de hoje o ex-vice-Presidente de Barack Obama para enfrentar o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, nas presidenciais de 03 de novembro.

Biden conseguiu o apoio de 3.558 delegados, em comparação com 1.151 para o senador mais à esquerda Bernie Sanders.

"Num momento como o atual, a Sala Oval devia ser o centro de comando. Em vez disso, é um centro de tempestades. Só há caos", salientou.

"Só uma coisa não muda, a determinação" de Trump "para negar a responsabilidade e evitar a culpa", sublinhou Bill Clinton, no segundo dia da Convenção Nacional Democrata, que decorre virtualmente devido à pandemia da Covid-19.

O partido Democrata "está unido" numa "opção diferente: um Presidente que trabalha", disse.

"Com os pés assentes no chão (...) um homem com uma missão: concentrar-se, não distrair-se; unir, não dividir. A nossa opção é Joe Biden", declarou, sobre o candidato democrata.