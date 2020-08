As celebrações nas ruas de Bamoko após o golpe de Estado no Mali

O golpe militar no Mali, que levou à que levou à demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita, foi celebrado por milhares de malianos nas ruas de Bamoko, capital do país.

Os militares que tomaram o poder, apresentam-se como Comité Nacional para a Salvação do Povo do Mali, e afirmaram que pretendem uma "transição política civil" que conduza a eleições gerais dentro de um "prazo razoável".

Durante a declaração da sua demissão Ibrahim Boubacar Keita referiu que "o pior aconteceu" depois de "várias manifestações" que têm vindo a exigir a sua saída do Governo.

Veja também: