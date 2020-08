Covid-19. Espanha regista 7.296 novos casos, 3.594 deles nas últimas 24 horas

O Ministério da Saúde espanhol indicou esta quarta-feira que, sem se contabilizarem dados da comunidade valenciana, foram acrescentados mais 7.296 novos casos de covid-19, tendo 3.594 deles sido diagnosticados nas últimas 24 horas.

O total de casos confirmados em Espanha desde o início da pandemia de covid-19 é agora de 419.849 e o de óbitos de 28.971.

Também nas últimas 24 horas, acrescentaram as autoridades sanitárias espanholas, 922 pessoas foram hospitalizadas, mais 15 do que as contabilizadas terça-feira, elevando o total de internados para 5.903, 697 deles nas unidades de cuidados intensivos, mais 20 do que no dia anterior.

O primeiro-ministro espanhol promete controlar uma segunda vaga, mas os números não são animadores. Espanha registou mais de 2.400 novos casos.

Pedro Sanchéz anunciou que decidiu dar poder às Comunidades Autónomas para declarar o estado de emergência e que vai mobilizar dois mil militares para ajudar no rastreio de contágios.