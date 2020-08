Da NBA ao ténis. Atletas recusam ir a jogo em protesto contra a violência policial nos EUA

Os protestos nos EUA contra a violência policial chegaram aos campos de basquetebol, de basebol, de ténis e de futebol.

O caso de Jacob Blake, afro-americano, que foi baleado por sete vezes pela polícia, reacendeu os protestos que duram há três meses, desde a morte de George Floyd.

Na NBA - Liga norte-americana de basquetebol - foram adiados três jogos, depois dos Milwaukee Bucks, equipa sediada no estado de Wisconsin - onde Jacob Blake foi baleado - se terem recusado a ir a jogo.

Na WNBA, as jogadoras entraram em campo com t-shirts com sete buracos, a representar os sete tiros que a polícia disparou contra Jacob Blake.

A tenista japonesa Naomi Osaka, número 10 do ranking WTA, que ia jogar esta quinta-feira a final do torneio em Cincinnati, escreveu no Twitter que se vai juntar ao protesto e não vai entrar em campo.

Veja também: