Elon Musk quer ligar os cérebros humanos a computadores 

Elon Musk fez esta sexta-feira uma demonstração daquilo a que chama "ligação neural", uma tecnologia que pretende ligar os cérebros humanos a computadores através do implante de pequenos elétrodos.

A tecnologia está a ser desenvolvida pela Neuralink, registada em 2016 na Califórnia como uma "empresa para investigação médica", que solicitou no ano passado um pedido para começar a testar em seres humanos.

De acordo com a BBC, o dispositivo que a empresa está a desenvolver consiste numa pequena sonda com mais de 3.000 elétrodos presos a linhas flexíveis mais finas que um fio de cabelo e que podem monitorizar a atividade de mil neurónios cerebrais.

Na última atualização feita pela Neuralink, há mais de um ano, a empresa revelou que teve sucesso com os testes feitos com um macaco e que o animal conseguiu controlar um computador através do seu cérebro.

Os internautas puderam acompanhar a demonstração em direto no YouTube. O direto começou depois das 23:30, hora local, com mais de 150 mil pessoas a assistir.