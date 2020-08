Antigo Presidente da Índia Pranab Mukherjee morreu com Covid-19

O antigo Presidente indiano Pranab Mukherjee, um veterano da política com grande reputação de negociador, morreu hoje aos 84 anos, depois de ter contraído covid-19, informou a sua família.

O antigo Presidente indiano estava hospitalizado há várias semanas após contrair covid-19 e morreu por falência geral dos órgãos.

Originário de Bengala, no nordeste da Índia, Pranab Mukherjee era um protegido da ex-primeira-ministra Indira Gandhi, que foi assassinada em 1984.

Pranab Mukherjee, do Partido do Congresso, tornou-se o braço direito do primeiro-ministro Manhoman Singh (2004-2014), servindo sucessivamente como ministro da Defesa, Negócios Estrangeiros e depois Finanças, ganhando a reputação de negociador de destaque.

Em 2012, Mukherjee assumiu a Presidência da Índia, permanecendo no cargo até 2017.

O atual primeiro-ministro Narendra Modi, do rival partido nacionalista Bharatia Janaty, disse no Twitter que Pranab Mukherjee era "admirado por toda a classe política" e que deixou "uma marca indelével na trajetória de desenvolvimento" da Índia.

A Índia é o quarto país do mundo com mais caos de covid-19 registados, contando mais de 3,6 milhões infetados e 64.469 mortos.