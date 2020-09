As primeiras declarações de Jacob Blake após ser baleado pela polícia com sete tiros nas costas

O afro-americano Jacob Blake falou publicamente pela primeira vez desde que foi baleado pela polícia com sete tiros nas costas.

A partir da cama de hospital, o jovem de 29 anos disse que tem dores 24 horas por dia.

Jacob é pai de seis filhos e os médicos receiam que possa ficar paralisado da cintura para baixo.

Desde que foi alvejado que se registam protestos em Kenosha, no estado do Wisconsin.

Jacob Blake fala sobre importância da vida

"Há muito mais vida para se viver aqui", declarou Blake, envergando uma bata do hospital onde ainda permanece após o incidente, ocorrido em 23 de agosto e que gerou violentos protestos na cidade de Kenosha.

"A tua vida, e não só a tua vida, as tuas pernas, algo que precisas para andar e seguir em frente na vida, podem ser-te tiradas assim", lamentou o jovem, que sofre de paralisia na metade inferior do corpo e que destacou a sua afirmação com um estalar de dedos.

A gravação, com menos de um minuto de duração, foi divulgada no sábado à noite no Twitter pelo advogado da família de Blake, Ben Crump, e divulgada hoje pelos media locais.

"Dói respirar, dói dormir, dói mover-me de um lado para o outro, dói comer", relatou Blake sobre o que está a enfrentar 24 horas por dia, em que vive com suturas cirúrgicas nas costas e no estômago.

"Eu digo às pessoas para mudarem as suas vidas lá fora. Podemos ficar juntos, ganhar algum dinheiro, tornar tudo mais fácil para o nosso povo, porque muito tempo foi perdido", sublinhou.

Afro-americano alvejado nas costas pela polícia nos EUA está algemado à cama do hospital

O pai de Jacob Blake, o afro-americano alvejado por sete vezes nas costas por um polícia caucasiano em Kenosha, no Estado norte-americano de Wisconsin, disse que o filho foi algemado à cama do hospital.

Em declarações à CNN, Jacob Blake sénior - ambos têm o mesmo nome - não entende por que razão o filho, que deverá ficar paralisado da cintura para baixo para o resto da vida, está algemado a uma cama de hospital.

"Porquê é que este aço frio está no tornozelo do meu filho? Ele não se pode levantar mesmo que quisesse", questionou na CNN.

O pai contou que quando o filho recuperou a consciência no hospital, lhe perguntou: "Porque dispararam contra mim tantas vezes", tendo-lhe respondido: "Não era suposto eles terem disparado de todo".

O governador democrata de Wisconsin, Tony Evers, lamentou em conferência de imprensa que Jacob Blake tivesse que ser algemado.

"Gostaria que pudéssemos encontrar uma maneira melhor de ajudá-lo a recuperar. Para mim parece contraproducente", afirmou.

O caso de violência policial contra Jacob Blake ocorreu cerca de três meses depois da morte do também afro-americano George Floyd, sufocado por um polícia caucasiano a 25 de maio, em Minneapolis.