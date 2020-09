Um momento que não se esquece. 19 anos do 11 de Setembro

Na manhã de 11 de setembro de 2001, dezanove terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros para um ataque aéreo aos Estados Unidos.

Dois aviões colidiram com as torres gémeas do World Trade Center em Nova Iorque, um terceiro caiu no Pentágono, na Virgínia, e um quarto na Pensilvânia.

Quase 3 mil pessoas morreram neste ataque reinvindicado pela Al Qaeda.

Donald Trump, e o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, visitam hoje o memorial ao voo 93, em homenagem às quase 3 mil vítimas mortais.