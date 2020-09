Aumenta a tensão na Bielorrússia. Mais 364 detidos nos protestos contra Lukashenko

As autoridades bielorrussas detiveram na quarta-feira 364 pessoas nos protestos contra a reeleição do Presidente Lukashenko a 9 de agosto, informou o ministro do Interior daquele país esta quinta-feira.

As detenções aconteceram no mesmo dia em que Lukashenko foi empossado para um sexto mandato numa cerimónia de tomada de possa considerada “ilegítima” pela oposição e pela comunidade internacional, que não reconhece a reeleição.

Segundo dados oficiais, Lukashenko foi reeleito com 80,1% dos votos nas eleições de 9 de agosto, resultado não reconhecido pela oposição ou pelo Ocidente e que desencadeou a maior vaga de protestos da história pós-soviética na Bielorrússia.