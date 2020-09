Eleições nos EUA. Joe Biden revela declaração de impostos de 2019

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou esta terça-feira a sua declaração de impostos de 2019, horas antes do seu primeiro debate televisivo contra o republicano Donald Trump, envolvido numa polémica fiscal.

Trump não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos

Numa série de artigos, o jornal The New York Times revelou esta semana que Donald Trump não pagou impostos na maior parte dos últimos anos, devido a perdas colossais nos seus negócios que o atual Presidente nega, embora se tenha recusado a divulgar as suas declarações fiscais desde que chegou à Casa Branca.

Há 22 anos situação fiscal de Biden é pública

Horas antes do primeiro de três debates televisivos para a corrida presidencial, Kate Bedingfield, diretora de campanha do candidato democrata, revelou a declaração de impostos de 2019 do casal Biden, lembrando que há 22 anos que a situação fiscal deles é pública.

Também a candidata a vice-Presidente pelo Partido Democrata, Kamala Harris, e o seu marido, Douglas Emhoff, divulgaram hoje a sua declaração de impostos de 2019, justificando o gesto com a necessidade de os eleitores norte-americanos conhecerem quanto pagam ao Departamento de Tesouro dos EUA.

Uma investigação do The New York Times revelou que Donald Trump apenas pagou 750 dólares (menos de 700 euros) em impostos, em 2016 e 2017, e que não pagou qualquer valor em 11 dos últimos 18 anos, alegadamente por causa de perdas elevadas na operação dos seus negócios.

Os advogados de Trump têm recusado mostrar as declarações fiscais do Presidente, nomeadamente a procuradores que já as pediram no âmbito de diversas investigações criminais, invocando o facto de o empreendedor ter a sua situação fiscal a ser auditada pelas autoridades.