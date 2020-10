Morreu o empresário e apresentador Zef Eisenberg enquanto tentava bater recorde de velocidade

O empresário e apresentador de televisão Zef Eisenberg morreu, esta quinta-feira, enquanto tentava bater o recorde britânico de velocidade terrestre, no aeródromo de Elvington, em Yorkshire, no Reino Unido.

Zef Eisenberg seguia num Porsche 911 Turbo S quando perdeu o contolo do carro. O empresário de 47 anos já tinha participado em várias "viagens de alta velocidade" e chegou mesmo a bater dezenas de recordes, tanto com motos como com carros, como explica a CNN.

A notícia da morte foi confirmada pela polícia de North Yorkshire, que foi chamada ao local por volta das 16h30 de quinta-feira.

"O incidente ocorreu durante uma tentativa de recorde na British Land Speed ​​e o motorista, Zef Eisenberg, de 47 anos, morreu tragicamente no local", disse a polícia.

Há 10 anos atrás o ex-apresentador do "Top Gear", Richard Hammond, sofreu um acidente quase fatal também em Elvington, quando seguia a mais de 480 quilómetros por hora.

Este aeródromo é um local muito popular para quem quer conduzir a alta velocidade, mas também conhecido por trágicos acidentes.

A Motorsport UK, em comunicado, já lamentou a morte de Eisenberg e disse que iria investigar as causas do acidente.

Era conhecido que Zef Eisenberg estava a tentar bater o "British Land Speed", alcançado pelo piloto Tony Densham, em 1970.