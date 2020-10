Nobel da Física com menção a artigo português

José Sande Lemos e Carlos Herdeiro escreveram o artigo em 2018, para assinalar os 50 anos da criação do conceito de buraco negro. Na altura, não imaginavam que em 2020 seriam citados no texto sobre a base científica do prémio feito pelo Comité Nobel da Física.

Depois de o publicarem na revista "Gazeta de Física" com o título "Buraco negro 50 anos depois: génese do seu nome", acabaram por traduzi-lo para inglês. O alcance aumentou e chegou mesmo ao prémio da Real Academia das Ciências Sueca.

"Fundamentos teóricos dos buracos negros e do objeto compacto supermassivo no centro da galáxia" é o texto sobre a base científica do prémio, que foi entregue a Roger Penrose "pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da teoria da relatividade geral" e a Reinhard Genzel e Andrea Ghez "pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia".

