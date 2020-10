Stan o T. Rex vendido por 31 milhões de dólares, um recorde para um dinossauro

Um esqueleto praticamente completo de um Tyrannosaurus Rex foi vendido em leilão por 31,8 milhões de dólares, o equivalente a 27 milhões de euros, um recorde para um dinossauro.

A venda foi organizada pela leiloeira Christie's em Nova Iorque e superou todas as estimativas: previa-se que alcançasse 7 ou 8 milhões de dólares mas o resultado final ficou em cinco vezes mais. Não se sabe quem é o comprador, que fez a licitação por telefone.

O recorde anterior era detido por Sue, outro T. Rex vendido em 1997 pela Sotheby's por 8,4 milhões de dólares ao Field Museum of Natural History de Chicago.

Há apenas 50 esqueletos de T. Rex pelo mundo, descobertos desde 1902.

Com 4 metros de altura, 12 de comprimento, Stan pesava entre 7 a 8 toneladas quando era vivo, há 67 milhões de anos.

Foi descoberto em 1987 perto de Buffalo, no Dakota do Sul.

Mistério sobre para onde irá Stan

Os paleontólogos do Instituto de Investigação geológica de Black Hills, no Dakota do Sul, estiveram anos a trabalhar para desenterrar e reconstituir o esqueleto, com 188 ossos.

Tem servido de molde de cópias para dezenas de outros museus, desejosos de terem uma cópia deste Tyrannosaurus rex.

"Não há muitos esqueletos completos", explicou à AFP o responsável do departamento de história natural da Christie's. "A oportunidade de adquirir um T-Rex assim tão completo só acontece uma vez numa geração".

Vai ser com certeza a obra-prima em qualquer museu de história natural, garante James Hyslop.

Mary Altaffer / AP

Atualmente está em exibição na Christie's de Nova Iorque, até 21 de outubro.

A cabeça era demasiado pesada, pelo que por cima do esqueleto está uma cópia enquanto a verdadeira está ao lado.

Não se sabe para onde irá, uma vez que o comprador se manteve anónimo.