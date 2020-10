Surfista Matt Wilkinson escapa por pouco a ataque de tubarão

O surfista australiano Matt Wilkinson estava a surfar, perto de Ballina, em Nova Gales do Sul, na Austrália, quando um tubarão se aproximou dele sem que desse por isso.

O tubarão foi avistado através da imagem captada por um drone operado pela NSW Surf Life Saving, que fazia um voo de vigilância de rotina na praia.

O surfista, de 32 anos, foi alertado para a presença do tubarão através de um altifalante.

"Estava a surfar na praia de Sharpes, sozinho, quando ouvi um barulho na água, mas não vi nada à minha volta. E foi quando o drone desceu e me alertou para a presença de um tubarão", recorda Matt Wilkinson ao ABC. "Quando cheguei à praia os nadadores-salvadores mostram-me as imagens e foi aí que percebi a proximidade do tubarão. Parece que ia em direção à minha perna e mudou de ideias."