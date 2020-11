Nove jornalistas que fugiram para as matas no norte de Moçambique estão a salvo

Todos os jornalistas de uma rádio comunitária de Cabo Delgado, norte de Moçambique, estão a salvo depois de terem fugido para o mato após um ataque de rebeldes ao distrito de Muidumbe, anunciou hoje o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias (Forcom).

Aos poucos e após percorrerem longas distâncias a pé, com familiares, incluindo crianças, os sobreviventes conseguiram alcançar localidades seguras.

"Depois de se terem registado problemas de comunicação com os últimos dois [jornalistas] que se encontravam nas matas, na segunda-feira o Forcom recebeu a informação de que Beatriz Luís e Moisés José já se encontravam com familiares, no distrito de Montepuez", acrescentou.