Descoberta misteriosa em pleno deserto nos EUA

As autoridades norte-americanas encontraram um misterioso monólito de metal no meio do deserto, no Utah, nos Estados Unidos da América.

Aquilo que começou por ser apenas uma viagem de helicóptero para contar animais acabou por se transformar num cenário tirado do filme "2001: Odisseia no Espaço", quando um monólito negro aparece numa das cenas.

A descoberta aconteceu na quarta-feira passada, quando funcionários do Departamento de Segurança Pública do Utah estavam a voar de helicóptero para ajudar a Divisão de Recursos da Vida Selvagem a contar carneiros selvagens. De repente, um dos biólogos encontrou o artefacto de metal.

O objeto, encontrado no meio das pedras vermelhas características daquela zona do Utah, tem cerca de 3 metros de altura e parece ter sido plantado ali, segundo o piloto do helicóptero, Bret Hutchings, citado pela CNN.

"Penso que seja o trabalho de um artista da new wave ou, talvez, alguém que era um grande fã (do filme 2001: Odisseia no Espaço)", disse.

Em comunicado, divulgado na segunda-feira, o Departamento de Segurança Pública do Utah esclareceu que é proibido instalar estruturas ou objetos de arte sem autorização em espaços públicos, "independentemente do planeta de onde vêm".

As autoridades ainda não sabem quem pôs ali o monólito e será o Departamento de Gestão de Terras a decidir se vai ou não abrir uma investigação ao caso.