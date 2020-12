Trump anuncia que Marrocos vai normalizar relações com Israel

O Presidente Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que Marrocos vai normalizar as relações com Israel, como fizeram recentemente três outros países árabes, e que os EUA reconheceram a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental.

"Outro avanço histórico hoje!", escreveu o Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter, referindo-se aos "dois grandes amigos", Israel e Marrocos, que disse terem concordado "em normalizar completamente as relações diplomáticas", o que constitui "um grande passo para a paz no Oriente Médio".

Bahrein e Emirados Árabes Unidos já tinham concordado nos últimos meses em normalizar as relações com Israel, no âmbito dos chamados "acordos abraâmicos", liderados pela Casa Branca, representada por Jared Kushner, genro e assessor de Donald Trump.

O Sudão também deu o seu acordo de princípio para fazer o mesmo e, de acordo com Jared Kushner, o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita também é "inevitável".

A questão da normalização das relações entre Rabat e Israel foi reavivada em fevereiro passado, durante uma visita oficial a Marrocos do chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo.

Na ocasião, os 'media' israelitas disseram que o Governo de Rabat estaria pronto para para um acordo com Israel em troca do apoio norte-americano à posição de Marrocos sobre o Saara Ocidental, uma ex-colónia espanhola disputada por marroquinos e pelos separatistas da Polisário apoiados por Argélia.

Donald Trump, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro, anunciou ao mesmo tempo no Twitter que assinou esta quinta-feira uma proclamação reconhecendo a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental.