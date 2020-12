Agonia e lágrimas assolam mães de alunos raptados por radicais do Boko Haram

Os radicais do Boko Haram reivindicaram esta terça-feira o rapto de mais de 300 crianças e jovens, numa escola na Nigéria. O rapto aconteceu na madrugada de sábado, no noroeste do país, longe da região onde habitualmente os jihadistas atuam.

No momento do ataque, estavam centenas de estudantes na escola que se puseram em fuga. Nesta altura há pelo menos 333 alunos desaparecidos.

O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, já lançou um apelo para que sejam libertados. O presidente da Nigéria também já mandou reforçar a segurança em todas as escolas do país.

Há seis anos, os jihadistas do Boko Haram foram também os responsáveis pelo famoso rapto de 276 raparigas em Chibok.